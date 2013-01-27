رابطة الرياضيين توثق مقتل 3 رياضيين على أيدي قوات الأسد آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: دبي - قناة العربية

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وثقت رابطة الرياضيين السوريين الأحرار مقتل ثلاثة رياضيين؛ اثنان منهم قضوا في العاصمة دمشق وريفها، والثالث في درعا.



وبحسب الرابطة، فإن محمد رسول مصطفى، وهو بطل سوريا في الملاكمة قضى في مدينة حرستا بريف دمشق بعد مواجهات عنيفة بين الجيش الحر وقوات الأسد.



كما قتل الصحافي الرياضي محمد عبد الرحمن مع خمسة من أفراد عائلته رميا بالرصاص في مجزرة ذات أبعاد طائفية ارتكبها شبيحة النظام في حي تشرين والحفيرية بريف دمشق.



كما وثقت الرابطة مقتل رافع عدوان، وهو لاعب في صفوف المنتخب السوري لألعاب القوى قبل أن يصبح مدربا.