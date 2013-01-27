والدة بشار الأسد تغادر دمشق وتلتحق بابنتها في دبي آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: دبي - قناة العربية

أكد السفير الأمريكي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، مغادرة والدة الرئيس بشار الأسد أنيسة مخلوف سوريا إلى دبي.



ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن السفير الأمريكي، أن أم الرئيس السوري انتقلت للعيش مع ابنتها بشرى التي غادرت هي الأخرى بعد مقتل زوجها آصف شوكت بتفجير مقر الأمن القومي.



واعتبر فورد أن هذا مؤشر يدل على أن نظام الأسد بدأ فعلاً بالانهيار.



وكانت بشرى الأسد غادرت دمشق وانتقلت إلى دبي مع أطفالها، بعد مقتل زوجها آصف شوكت، نائب وزير الدفاع، في تفجير خلية إدارة الأزمة في مبنى الأمن القومي في يوليو/تموز الماضي، مع قادة أمنيين وعسكريين آخرين.



وبشرى الأسد، الابنة الوحيدة للرئيس السابق حافظ الأسد، صيدلانية تخرجت في جامعة دمشق، وتزوجت آصف شوكت العام 1995.