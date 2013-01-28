ترحيل سجناء عتاقة بالسويس إلى سجن آمن آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: القاهرة - أحمد بجاتو

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، إن قوات الجيش الثالث الميداني قامت بنقل جميع السجناء الموجودين بسجن عتاقة بالسويس إلى سجن آمن، وذلك نظراً للتهديدات المحدقة بالسجن وفي ظل محاولات بعض الخارجين عن القانون لتهريب السجناء.



وكان عدد من أهالي السجناء بقسم وسجن عتاقة، قطعوا طريق السويس - العين السخنة، وأشعلوا النار في إطارات السيارات، للمطالبة بعدم ترحيل السجناء المحتجزين في قضايا مختلفة من داخل السجن، إلى السجون في محافظات أخرى.



وأفاد شهود عيان بأن ملثمين أطلقوا الرصاص باتجاه القسم، كما قام عدد منهم بمنع أي سيارة من المرور بالطريق، ومن بينها سيارات العاملين بالمصانع الواقعة على خليج السويس، فيما تولت قوات الجيش تأمين القسم، تحسباً لأي محاولة لاقتحامه من جانب المحتجين.