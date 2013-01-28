مقتل شخص أثناء اشتباكات قرب ميدان التحرير

قتل شخص أثناء اشتباكات وقعت صباح الاثنين بالقرب من ميدان التحرير، بحسب ما أفاد مصدر أمني.وقال المصدر إن شخصاً قتل اثر إصابته بخرطوش (طلق من بندقية صيد) أثناء اشتباكات في ميدان التحرير، من دون أن يوضح ملابسات مقتله.وجاءت هذه الاشتباكات الجديدة غداة إعلان الرئيس المصري محمد مرسي مساء الأحد فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات القناة الثلاث، وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس اعتباراً من "بعد منتصف هذه الليلة" وفرض حظر تجول ليلي فيها خلال المدة نفسها.

كما دعا مرسي قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الثلاثة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى إلى حوار وطني يشمل أحزاباً وشخصيات أخرى، ويفترض أن يبدأ مساء الاثنين.



وقال المصدر إن شخصا قتل اثر إصابته بخرطوش أطلق من بندقية صيد، أثناء اشتباكات في ميدان التحرير، من دون أن يوضح ملابسات مقتله.