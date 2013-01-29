الأمم المتحدة قد تقلص مساعداتها للسوريين إذا قل التمويل آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: دبي - قناة العربية

وصف جون غينغ رئيس عمليات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الوضع في سوريا بـ"المروع" مرجحا تدهور الأوضاع نحو الأسوأ، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية ستكون ملزمة بتقليص الحصص الغذائية الموزعة على السوريين إذا لم يُظهر المانحون مزيدا من السخاء.



وقال "الوضع في سوريا يتدهور بشكل مستمر وهذا يعني أن هناك المزيد من الاحتياجات والمزيد من المعوزين" .







وأضاف "حسب التقديرات لدينا أكثر من مليوني نازح داخليا وأربعة ملايين شخص بحاجة لتقديم يد العون وهذه الأرقام في ازدياد مضطرد يوما بعد يوم".



من جانب آخر قالت لجان التنسيق إن أكثر من 100 شخص قتلوا أمس الاثنين بنيران قوات النظام.



كما تمكن الجيش الحر من السيطرة على حاجزٍ عسكري لقوات النظام يبعد نحو 500 متر من مطار دمشق الدولي الذي تعرض مجددا لقصف الثوار.



وكان حي القدم جنوب العاصمة، مسرحا لمعارك حامية تمكن بعدها الجيش الحر من اقتحام محطة القطارات في المنطقة.