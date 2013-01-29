السفارة الأمريكية بالقاهرة توقف خدماتها آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: القاهرة - الأناضول

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، إغلاق خدماتها العامة، اليوم الثلاثاء، بسبب الوضع الأمني الراهن في محيط السفارة القريبة من ميدان التحرير، بحسب موقع السفارة على الإنترنت.



وأوضحت السفارة أن التعليق سيشمل كل خدمات التأشيرات ومركز المعلومات، لكنها أكدت استمرارها في تقديم خدمات الطوارئ للرعايا الأمريكيين بالحد المسموح به. ولم تحدد السفارة موعدا لاستئناف خدماتها.



وكانت السفارة الأمريكية، الواقعة بمنطقة جاردن سيتي، على مقربة من موقع الاشتباكات بمنطقة جسر قصر النيل، فتحت أبوابها، أمس الاثنين، بعد أن أغلقتها أول أمس الأحد أمام الخدمات العامة.