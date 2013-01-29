السلفيون يهاجمون الإخوان لرعايتهم حفل دوللي شاهين آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: دبي - قناة العربية

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تعرّض حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لهجوم عنيف من شخصيات إسلامية، بسبب رعايته لحفل مهرجان الغردقة السياحي الذي شاركت فيه الفنانة اللبنانية دوللي شاهين التي كانت ترتدي ملابس مثيرة.



واعتبر القيادي السلفي وعضو الجمعية التأسيسية للدستور الشيخ محمد سعد الأزهري أن رعاية حزب الحرية والعدالة للحفل يعتبر سقطة لأمانة حزب الإخوان المسلمين نظرا لمشاركة امرأة ترتدي ملابس مثيرة.



واتهم الناشط الإسلامي ومؤسس اتحاد شباب السلف أحمد يوسف، حزب الحرية والعدالة بمحاولة إثبات انفتاحه على العلمانيين في مصر والغرب وأمريكا على حساب دينهم.