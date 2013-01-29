النائب العام يأمر بالقبض على بلاك بلوك ويعتبرهم إرهابيين آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: القاهرة - العربية.نت

أصدر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، أمرا بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة "بلاك بلوك"، ومن ينضم إليها، وتكليف مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة، بضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة، وتسليمهم إلى النيابة العامة.







وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، في تصريح له، إن التحقيقات التي يباشرها المكتب الفني للنائب العام، كشفت النقاب عن كون جماعة "بلاك بلوك" هي جماعة منظمة تمارس أعمالا إرهابية.



وقرر النائب العام انتداب قاضٍ للتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي خالد المصري أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات، ضد ما يسمى بمجموعة "البلاك بلوك"، لاتهامهم بتكوين مليشيات مسلحة تهدف لإثارة الفوضى في البلاد، وتورطهم في عمليات الهجوم وإشعال النيران في بعض المنشآت الحيوية الهامة مثل مباني المحافظات والوزارات والمدارس، والمنشآت الخاصة؛ مثل مقرات الإخوان، وموقع إخوان أون لاين، ومطعم مؤمن، ومحلات التوحيد والنور.



وذكر البلاغ الذى حمل رقم 1574 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن ما تسمى بالكتلة السوداء أو مجموعة "بلاك بلوك"، كونوا مليشيات وعصابات مسلحة لإثارة الفوضى في البلاد وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، فضلاً عن قيامهم بعمليات تخريب على المنشآت العامة ومباني الوزارات واستهداف الشرطة ورجال الأمن ومحاولة جر البلاد إلى الحرب الأهلية.



وأشار "المصري" في بلاغه إلى وجود بعض الشخصيات العامة ورجال الأعمال تربطهم علاقة بتلك المجموعة الخارجة عن القانون، ويساعدونها إعلامياً بعد إعطائهم الغطاء السياسي للقيام بأعمال التخريب.



وطالب في نهاية بلاغه باستدعاء المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، ومدير حملته، شريف أشرف، لسؤالهما حول اتهامه بأن مدير الحملة هو مؤسس "بلاك بلوك"، والاستماع لأقوال "صباحي" حول علاقة المجموعة التخريبية به والغطاء السياسي الذي يلعبون تحت ظله، فضلا عن استدعاء القمص متياس نصر كاهن كنيسة عزبة النخل، لسؤاله عن الصور الفوتوغرافية التي تجمعه بـ"شريف الصيرافي" مؤسس البلاك بلوك.