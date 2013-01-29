انتهاء جلسة الحوار الوطني وإعلان النتائج لاحقاً آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04 المصدر: العربية.نت

انتهت جلسة الحوار الوطني الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بحضور نصر عبدالسلام نصر (حزب البناء والتنمية)، وحاتم عزام (حزب الحضارة)، والمهندس أبو العلا ماضي (حزب الوسط)، ود.محمد سعد الكتاتني (حزب الحرية والعدالة)، ود.عبدالمنعم أبو الفتوح (حزب مصر القوية)، ود.يونس مخيون (حزب النور)، ود.محمد سليم العوا، ود.أيمن نور، ومن المقرر أن تعلن نتائج جلسة الحوار في وقت لاحق.



كما شارك في الجلسة أيضاً مساعدو الرئيس د.باكينام الشرقاوي، ود.عماد عبدالغفور، ومستشاره لشؤون المصريين في الخارج د.أيمن علي، بحسب ما ذكرت "اليوم السابع".



فيما صرح مصدر بالرئاسة أن الرئيس يلتقي الآن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بقصر الاتحادية.



ومن المتوقع أن يستعرض قنديل مع الرئيس آخر تطورات الوضع الراهن في الشارع المصري.