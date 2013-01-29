تشكيل مجموعة وايت بلوك إسلامي لملاحقة الـبلاك بلوك آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: العربية.نت

دعا عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى تشكيل جماعة تدعى بـ"وايت بلوك إسلامي" لمواجهة مجموعات الـ"بلاك بلوك" التي ظهرت مؤخراً في مظاهرات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.



يذكر أن مجموعات الـ"بلاك بلوك" ترتدي ثياباً سوداء وأقنعة سوداء، بدعوى حماية المتظاهرين، ومواجهة متشددي التيار الإسلامي الذين يعتدون على شباب الثورة.



وأوضحت الصفحة الداعية إلى تشكيل الـ"وايت بلوك" أن هذا التشكيل سيكون "إسلامياً" و"بدون لحية"، حسب ما جاء في "اليوم السابع".



ودعت الصفحة كل من يريد أن ينتمي إلى هذه المجموعة ألا يكون ملتحياً رغم المسمى الإسلامي، وذلك لتوسيع نطاق المشاركة، وتجنب المواجهة مع الإعلام والاتهامات بالتشدد.



وأضافت الصفحة أن "وايت بلوك إسلامي" هدفها مواجهة تخريب ما تقوم به مجموعة الـ"بلاك بلوك" على حد قولها، وشعار المجموعة سيكون: "شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف والسيف.. الله أكبر ولله الحمد.. عاشت مصر أبية على أعدائها".