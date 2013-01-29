شاهد عيان يروي اقتحام البلطجية لفندق سميراميس بالقاهرة آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: دبي - العربية

تحدث الكاتب والناقد السعودي محمد العباس عن لحظات عاشها كشاهد عيان على الأحداث التي شهدها فندق سميراميس في القاهرة حين اقتحمته مجموعة من المتظاهرين.



وتحدث العباس أن منطقة كورنيش النيل شهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومن وصفهم بـ"المخربين" مضيفاً أن قنابل الغاز المسيلة للدموع كانت تلقى بكثافة حتى أصبحت المنطقة مشبعة بالغاز.



وكشف العباس أن إدارة الفندق كانت تنشر التطمينات وأن ما يحدث أمر عادي حتى فوجئنا بعد منتصف الليل بطلب إخلاء الفندق والتوجه الى القبو مؤكدين أن الفندق تم اقتحامه".



وأضاف العباس أن هذا ما شهده داخل الفندق أما عن الأحداث خارج الفندق وكيفية مداهمته واقتحامه من قبل المتظاهرين فهو لا يعلم أي تفاصيل عنها.