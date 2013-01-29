عبدالعظيم نظام مرسي والإخوان فاشي يجب أن ينتهي

في برنامج "الحدث المصري"، الذي يبث على شاشة قناة "العربية" مع الزميل محمود الورواري قال الدكتور حازم عبدالعظيم، عضو حزب الدستور إن "النظام الإخواني الحالي نظام فاشي، مشيراً إلى أنهم (الإخوان) يقومون بدفع عناصرهم للقتل والتعذيب والاعتداء على المعارضين لهم".وأكد على أن "النظام الفاشي لا يعترف بالخطأ، ويقوم بالتعامل مع المعارضين له بدموية مثلما تقوم جماعة الإخوان المسلمين حالياً".وأشار إلى أن هناك الكثير من الوعود التي لا يتم الوفاء بها، مؤكداً أن الرئيس مرسي وعد قبل الانتخابات بإعادة تشكيل التأسيسية وهناك ستة وعود وعد بها ولم يتم الوفاء بأي منها.واعتبر أن الرئيس مرسي كان قبل الانتخابات يوافق على أي شيء لكسب التأييد وأصوات المعارضة الحالية فقط، وقال: "لا سبيل للحديث عن صدق الرئيس مرسي والوفاء بوعوده طالما أن كل تلك الجماهير من الشعب المصري في الشارع ولا يشعر بهم على الإطلاق ولا يستجيب لمطالبهم".وأكد أنه متفق مع جبهة الإنقاذ في مطالبها من أجل الحوار، ومن موقفها مع النظام الحالي، مشدداً على أن مطلب ميدان التحرير وأي ثائر إسقاط النظام وعزل الرئيس مرسي.وأعرب عن احترامه لموقف جبهة الإنقاذ في عدم الاجتماع مع الرئيس مرسي، لأنه طالما اجتمعوا معه من قبل ولم يستجب على الإطلاق لأي مطلب أو ما يتم الاتفاق عليه.

وشدد على أن المطلب الخاص بتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين هو المطلب الأول، والذي يجب أن يتم على رأس أولويات الدولة حالياً، مشيراً إلى أن هناك ارتباطاً تاريخياً بين الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، والتي يسيطر مكتب الإرشاد فيها على كل القرارات في مصر.



وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة إن مرسي أول رئيس مدني يصل إلى الحكم وحقق الكثير من الإنجازات خلال فترة توليه الحكم ويقف خلفه الكثير من أبناء الشعب المصري".



وأضاف أن "الإعلام يجب أن يتحلى بالكثير من الحيادية وبخاصة أن هناك حديثاً عن الكثير من المظاهرات في المحافظات"، مشيراً إلى أن هناك تضخيماً من ردود الأفعال على قرار حظر التجوال والطوارئ.



وأشار إلى أن هناك فارقاً بين رئيس منتخب ورئيس عزلته الثورة، معتبراً أن خطاب مرسي جاء ليحقن دماء المصريين، وقانون الطوارئ في الدستور الجديد مختلف عن الطوارئ في السابق، فهو محدد بستة أشهر ويجب أن يوافق عليها البرلمان.



وأكد أن الاتهامات التي يتم توجيهها إلى الرئيس مرسي كلها جاءت لأغراض وليس لها أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أن الرئيس لم يكن يمتلك إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.



وقال: إن "الحوار الذي يتحدث المعارضون عنه كان في أجندته الإعلان الدستوري وإلغاؤه وأكد الرئيس مرسي أن ما يتم الاتفاق عليه سيقوم بتلبيته على الفور"، مشيراً إلى أن الاجتماع الثاني كان بشأن تعيين 90 عضواً في مجلس الشورى، وتم الاتفاق على أن يكون نصيب الحرية والعدالة قليلاً.

وأضاف أن قانون الانتخابات كان يضم 14 نقطة غالبيتها ما تم استحداثه في الدستور بشأن نسب العمال والفلاحين والمرأة والأقباط، وفي النهاية لم يتم التجاوز دستورياً في أي من قانون الانتخابات.



وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة استنجد أهالي مدن القناة به من أجل حمايتهم من البلطجية واللصوص، وهو الذي أدى إلى إقرار قانون الطوارئ.



وأكد أن هناك من يحرص على عودة النظام القديم، واذا كان الليبراليون مقتنعين بالديمقراطية والاحتكام إلى الصندوق فيمكن أن يحصلوا على كل المقاعد في الانتخابات القادمة ويتم تشكيل الحكومة منهم.



وقال الحديث عن تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين لا أساس له ولا صحة له وهو الشماعة التي يتم اللجوء إليها كلما لم يجدوا سبيلاً لمهاجمة الرئيس مرسي ، مشيراً إلى أن الحوار من أجل الالتقاء في نقطة من أجل مستقبل مصر.



وأكد أن رفض الحوار يدخل بالدولة إلى نفق مظلم، ويتم إسقاط الدولة وليس إسقاط النظام، مشيراً إلى أن ما يحدث من تخريب والاعتداء على مؤسسات الدولة كلها أمور مرفوضة وغير مقبولة على الإطلاق.