مرسي يرفض تشكيل حكومة موسعة ويتعهد بتعديل الدستور آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: دبي - قناة العربية

قدم الرئيس المصري محمد مرسي معلومات قال إنها مستندة إلى تقارير أمنية تفيد بوجود مخطط لتخريب البلاد.







ورفض خلال جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها، وانتهت ليل أمس، تشكيل حكومة موسعة للإنقاذ الوطني، وقال إن الحكومة الحالية تؤدي عملها بشكل جيد رغم صعوبة التحديات.



إلى ذلك، جدد الرئيس المصري تعهده بتعديل الدستور وضمان نزاهة الانتخابات. وأشار الى تشكيل أربع لجان قانونية للحوار مع الشباب والانتخابات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. كما اتُفق على استمرار التواصل مع أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني للمشاركة في جلسة الحوار المقبلة.



من جهة أخرى، تقدم الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، بمبادرة لتعديل قانون الانتخابات خلال جلسة الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس المصري محمد مرسي.



وقال الكتاتني عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إنه تقدم نيابة عن حزب الحرية والعدالة بمبادرة لتعديل قانون الانتخابات لتخفيف حالة الاحتقان الذي تشهده البلاد، داعيا الأحزاب والقوى السياسية المعارضة للتصدي لمحاولات نشر الفوضى والعنف وتقديم أمن واستقرار مصر الذي هو فوق كل اعتبار.



وكانت مجموعة الخمسة عشر وعدد من الشخصيات الوطنية، قررت المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي لجلسة الأمس فقط. وقررت المجموعة أن يمثلها رئيس حزب غد الثورة أيمن نور في هذا الاجتماع على أن يحمل معه مجموعة من المطالب للرئيس أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية.