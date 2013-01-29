مقتل شخصين أمام قسم شرطة في بورسعيد بعد تجدد الاشتباكات آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 01:04 - GMT 22:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04 المصدر: القاهرة - فرانس برس

قتل شخصان بالرصاص مساء الاثنين أثناء الاشتباكات الدائرة أمام قسم شرطة العرب في مدينة بورسعيد، حسبما قال مصدر طبي.







وقال المصدر إن "شاباً يدعى محمد غريب قتل بالرصاص خلال اشتباكات أمام قسم شرطة العرب في بورسعيد"، مضيفاً أن "الشاب توفي أثناء نقله إلى مستشفى في مدينة الزقازيق".



وقد ذكر موقع "اليوم السابع" أن الشاب الثاني والذي يدعى "الشربيني" لقي مصرعه إثر تعرضه لإطلاق طلقات استقرت إحداها في رقبته، وتم نقله إلى مستشفى مبرة للتأمين الصحي ببورسعيد.



هذا.. وقد أصيب شاب آخر، بطلق ناري في القدم خلال الاشتباكات أيضاً وتم نقله لمستشفى الجامعة بالإسماعيلية.



من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد، أحمد علي، إن "القوات المسلحة أحبطت محاولة مجموعة مسلحة اقتحام سجن بورسعيد العمومي".







وأضاف أن "ستة أفراد مسلحين يستخدمون دراجات بخارية تبادلوا إطلاق النار مع قوات الجيش". وفي السياق ذاته، قالت مصادر أمنية إن اشتباكات مسلحة بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن تدور حالياً أمام أكثر من قسم شرطة في مدينة بورسعيد.







وسقط نحو 40 قتيلاً في بورسعيد منذ صباح السبت في أعقاب حالة من الغضب في المدينة الساحلية ضد حكم بالإعدام على 21 متهماً في قضية مذبحة بورسعيد.