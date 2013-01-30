بلاك بلوك تتحدى قرار النائب العام وتطلق مظاهرة جديدة

أعلنت مجموعة "بلاك بلوك" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن مظاهرة لها، اليوم، تنظمها في الثالثة عصرًا أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، تحدياً لقرار النائب العام وفقاً لـصحيفة "اليوم السابع".

وقالت المجموعة على صفحتها "النهاردة كلنا في القائد إبراهيم الساعة 3 عصراً، كلنا هننزل بملابس سوداء كلنا بلاك بلوك، نحن نتحدى قرار النائب العام ومعنا آلاف المتظاهرين بملابس البلاك بلوك".

يأتي هذا رداً على قرار بالقبض على كافة عناصر المجموعة والتحقيق معهم، حيث أفاد بيان للنائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، أمس، بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة "بلاك بلوك" ومن ينضم إليهم من عناصر أو يشاركهم بأي صورة، إذا كان بالزي الأسود لعناصر تلك المجموعة، كما كلف رجال الشرطة والقوات المسلحة بضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لهم.