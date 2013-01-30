تقليص ساعات حظر التجوال في الإسماعيلية والسويس

قرر محافظا السويس والإسماعيلية تقليص ساعات حظر التجوال إلى 6 ساعات في السويس و3 ساعات في الإسماعيلية، بدلاً من 9 ساعات في المحافظتين، وذلك بدءاً من اليوم الأربعاء.



وكان الرئيس المصري محمد مرسي أعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال ليلاً في مطلع الأسبوع، في محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد.



وقرر محافظ السويس اللواء سمير بدر عجلان تخفيض ساعات الحظر إلى 6 ساعات، وفق صحيفة اليوم السابع.



وفي الوقت نفسه، قرر محافظ الإسماعيلية وهي إحدى محافظات قناة السويس التي فرضت فيها حالة الطوارئ وحظر التجوال ليلا في مطلع الأسبوع أن مدة الحظر ستخفض إلى ثلاث ساعات بدلا من تسع ساعات، بدءاً من اليوم الأربعاء.



وقال المحافظ جمال إمبابي للصحافيين إن الحظر الذي تحداه الأهالي منذ بدء سريانه يوم الاثنين سيكون الآن من الثانية إلى الخامسة صباحاً، بعد أن كان مقرراً من التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً.



وكان مرسي فوض محافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية في تخفيض الحظر الذي فرضه لإعادة النظام بعد أحداث عنف دامية.