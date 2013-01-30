مرسي يفوض محافظي مدن القناة بإلغاء حظر التجوال أو تخفيفه

أكد مراسل قناة "العربية" أن الرئيس المصري محمد مرسي أصدر قراراً جمهورياً منتصف الليلة، بتفويض محافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية في أمر تخفيف حظر التجوال أو إلغائه، حسبما تستدعي الحالة الأمنية في نطاق هذه المحافظات.

وكان مرسي قد قرر فرض حظر التجوال في تلك المحافظات الأحد الماضي بعد مصادمات دامية بين الأمن والأهالي، ونفذ القرار رسمياً بدءاً من التاسعة مساء أمس الاثنين.

هذا.. وقد ذكرت الرئاسة اليوم الثلاثاء أن الرئيس سيقرر في جلسة الحوار الوطني الثانية الأسبوع المقبل ما إذا كان سيقلص حالة إعلان الطوارئ، التي فرضها أو يلغيها وفقاً للتقارير الأمنية التي ترده من القيادات ومسؤولي الأمن، نقلاً عن بوابة الأهرام.