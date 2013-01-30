مقتل 2 في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بوسط القاهرة

قتل اثنان في القاهرة اليوم الأربعاء في تجدد الاشتباكات في محيط ميدان التحرير وفي شارع سيمون بوليفار قرب السفارة الأمريكية.

كما أصيب أحد المواطنين، كان يقف بجوار الأمن المركزي، بطلق خرطوش في رأسه. وكثفت قوات الأمن إطلاق الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين بجوار مسجد عمر مكرم وفي محيط الميدان، وعلى امتداد كورنيش النيل.

كما تمركزت قوة أمنية أمام فندقي سميراميس وشيبرد، للعمل على تسيير حركة المرور، فيما وزع أحد المواطنين الكمامات على أفراد القوة.

هذا.. وقد احتدمت الاشتباكات في محيط ميدان سيمون بوليفار، بين قوات الأمن والمتظاهرين، بعدما بدأ متظاهرون في إلقاء زجاجات المولوتوف والشماريخ على جنود الأمن المركزي.

وفي نفس السياق، فتح المتظاهرون الطريق أعلى كوبري 6 أكتوبر أمام السيارات بعد أن تم قطعه لمدة تزيد عن الساعة، كإحدى طرق التصعيد من قبل المتظاهرين ضد النظام لتحقيق مطالبهم، وبدأت حركة السير تنتظم تدريجياً على جانبي الطريق أعلى الكوبري.

فيما نظم المتظاهرون مسيرة في طريق عودتهم إلى ميدان التحرير مرة أخرى، مرددين الهتافات التي تطالب بإسقاط النظام.