منظمة العفو الدولية تتظاهر ضد مرسي في برلين بتماثيل نفرتيتي

نظمت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، مظاهرات للتنديد بالتصدي العنيف من الجيش والشرطة المصرية للمتظاهرين، وذلك تزامناً مع زيارة الرئيس المصري محمد مرسي لبرلين.

وحمل المتظاهرون تماثيل كبيرة للملكة الفرعونية نفرتيتي، أحدها يرتدي قناعاً واقياً من الغاز وآخر يرتدي ضمادة دامية، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".

وكتب على اللافتات التي حملها المتظاهرون: "مرسي: أوقف العنف ضد المتظاهرين!"

وطالبت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان مرسي بأن يفعل كل ما في وسعه لكشف ملابسات جميع حالات العنف وتقديم جميع المسؤولين للمحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن التمثال الأصلي لنفرتيتي موجود في جزيرة المتاحف التي تبعد عدة كيلومترات عن مقر المستشارية، حيث يجتمع مرسي مع المستشارة أنجيلا ميركل اليوم.