وجدي غنيم يحرض علناً على قتل "البلطجية والمجرمين"

طلب الداعية الإسلامي وجدي غنيم من الرئيس المصري قتل من وصفهم بالبلطجية، وأن بعضاً من المصريين سيفعلون ذلك إن لم يفعلها مرسي وقال "أحرض علناً على قتل البلطجية والمجرمين والحرامية والذين يقومون بحرق البلد وقتل الأبرياء" .



فيما دعت أحزاب المعارضة وقوى ثورية لاستمرار التظاهر ضد الرئيس مرسي وسيطرة جماعة الإخوان بينما دعت أصوات في جبهة الإنقاذ لفتح حوار مع حزب النور السلفي الذي انتقد أخطاء الرئاسة ودعا لعدم انفراد تيار بعينه بالسلطة.



وكانت حالات الكر والفرّ قد تواصلت بين قوات الأمن والمتظاهرين في مناطق عدة من مصر صباحا حيث تصدت قوات الأمن المركزي للمحتجين قرب فندق سميراميس وعلى امتداد كورنيش النيل كذلك الأمر في الإسكندرية ومدن القناة الثلاث، الإسماعيلية وبورسعيد والسويس حيث خرق المتظاهرون قرار حظر التجول.



مراقبون ربطوا بين ذلك وبين تحذيرات وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي التي دعا فيها كل الأطراف المتنازعة في مصر الى ضرورة معالجة الأزمة لتجنب عواقب وخيمة قد تؤدي الى انهيار الدولة.



من جانبها أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن قلقها إزاء اندلاع العنف في مصر والذي اودى بحياة أكثر من 50 شخصا ودعت كل الأطراف الى الحوار لإنهاء حالة العنف وطالبت بالتحقيق في الأحداث.