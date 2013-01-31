الجنايات تبرئ جميع المتهمين بقتل متظاهري الشرقية

حكمت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية اليوم الخميس، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بالشرقية، والمتهم فيها مدير أمن الشرقية السابق و7 من مساعديه، وسط حضور لأهالي الشهداء والمصابين بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.



وكان المستشار أبو النصر عثمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، قد أحال كل من اللواء حسين مصطفى أحمد أبو شناق مدير أمن الشرقية السابق ومحمد فوزي عباس سعدون وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي وشريف محمد خالد السيد مكاوي معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح وأحمد الحسيني أمين شرطة بمركز منيا القمح وسعيد أحمد محمد فودة أمين شرطة بمركز منيا القمح وشريف غنيم شريف أمين شرطة بمركز منيا القمح ومحمد عبدالرحيم النجار رئيس وحدة مباحث كفر صقر ومحمد راغب مفتاح معاون شرطة بقسم فاقوس، للمحاكمة في الجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثاني الزقازيق المقيدة برقم 119 لسنة 2011 كلي جنوب الزقازيق.

ووجهت لهم النيابة تهمة القتل والتحريض والشروع في قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين حال قيامهم بالتظاهر السلمي خلال ثورة 25 يناير.