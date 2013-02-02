مباحث العريش تقبض على خياط أقنعة "البلاك بلوك"

ألقت مباحث قسم ثالث العريش القبض على خياط رجالي أثناء قيامه بتفصيل أقنعة "بلاك بلوك" سوداء داخل مسكنه.



كانت تحريات قد وردت إلى رئيس مباحث قسم ثالث العريش عن قيام أحد الأشخاص بتفصيل أقنعة سوداء، وعليه تشكلت قوة أمنية من قسم ثالث العريش بقيادة الرائد وائل غانم وباستئذان النيابة العامة تمت مداهمة منزل "ط ع ذ" 30 سنة، المقيم بشارع جندل بالعريش وباصطحابه للمحل الخاص به.



وبتفتيشه عثر على 20 قناعا أسود، واعترف بأن أحد الأشخاص ترك له نموذجا لقناع أسود لتفصيل 20 قناعا مماثلا له، وضبطت أقمشة خاصة بتفصيل الأقنعة السوداء، وتحرر المحضر رقم 110 إداري ثالث العريش.

