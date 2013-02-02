"النيابة" تودع عنصراً من "بلاك بلوك" مستشفى أمراض نفسية

قررت نيابة أمن الدولة المصرية، أمس الجمعة، إيداع أحد المتهمين بالانتماء لمجموعة "بلاك بلوك"، مستشفى الأمراض النفسية لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان مدى سلامة قواه العقلية.

وجاء في التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة أمن الدولة، أن المتهم المضبوط يُعاني من اهتزاز نفسي، وأن الأوراق التي تم ضبطها معه عبارة عن مقالات وتدوينات قديمة مكتوبة قبل ثورة 25 يناير، ولا تتضمن أي خطط تستهدف منشآت.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن التحقيقات بينت أن المشتبه به حاول الانتحار أكثر من مرة، بسبب ظروفه المادية الصعبة، وأن أجهزة الأمن ألقت القبض عليه أثناء محاولة سرقة إحدى الشقق داخل عقار بميدان التحرير.