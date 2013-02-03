إحباط محاولة لتحطيم باب قصر الاتحادية بواسطة ونش

حاول بعض المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة مساء أمس السبت، إسقاط باب القصر، باستخدام سلك "واير" مربوطا بأحد الأوناش بهدف اقتلاع الباب وإسقاطه أرضاً.



وقال مصدر مسؤول إن قوات الحرس الجمهوري المتواجدة داخل القصر أدركت الأمر، وقامت بقطع السلك، ومطاردة المعتصمين وإبعادهم بعيداً عن محيط القصر، دون الدخول معهم في اشتباك، حسب ما جاء في صحيفة "الأهرام".



وأضاف المصدر أن القوات تلقت تعليمات بالتحفظ على السلك والونش المستخدم في محاولة إسقاط باب القصر.