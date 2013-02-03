وحيد حامد: نريد معرفة من دفع تكاليف رحلة زوجة مرسي لطابا

تساءل وحيد حامد، الكاتب والسيناريست المصري، عن من تحمل مصاريف رحلة عائلة الرئيس محمد مرسي إلى طابا بطائرة خاصة.



وتساءل أيضاً عن من تحمل فاتورة الـ12 غرفة التي تم حجزها في فندق فخم "والبلد فقير والجياع يزيدون كل يوم وموارد مرسي المادية لن تسمح بهذه المصاريف الطائلة، فمنذ متى وعائلة مرسي تسافر بطائرة خاصة؟"، حسب ما جاء في صحيفة "الشروق" المصرية".



وأقر حامد، في تصريحات هاتفية لقناة "النهار" مساء أمس السبت، أن زوجة الرئيس مرسي بالفعل ليس لها علاقة بالسياسة، ولكن يجب أن تنظر للمواطنين "الغلابة"، مضيفاً "إذا بليتم فاستتروا".



وفي سياق آخر، قال حامد: "لو حاولت أن أكتب فجراً وكذباً فلن يكون مثل تصريحات الداخلية عن الرجل المسحول".