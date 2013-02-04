الجيش المصري ينفي تعرض مطار العريش لهجوم من قبل مسلحين

نفى العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، ما تناولته مواقع إلكترونية صباح اليوم الاثنين، حول إحباط الجيش لمحاولة مجموعة من المسلحين الهجوم على مطار العريش، مؤكداً عدم صحة تك المعلومات، ومشيراً إلى أن المطار لم يتعرض لأي محاولات عدائية.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، دعا المتحدث العسكري، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جميع وسائل الإعلام مراعاة الدقة في المعلومات التي يتم تداولها عن القوات المسلحة، وعدم تداول أي معلومات مغلوطة قد تؤثر سلباً على أمن القوات المسلحة، والاعتماد على البيانات الصادرة من المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، كونه المصدر الوحيد للحصول على المعلومات الخاصة بالمؤسسة العسكرية.