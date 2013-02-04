رغم استمرار المظاهرات.. مرسي يرفض تشكيل حكومة إنقاذ



أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن الرئاسة ترفض مقترح جبهة الإنقاذ الوطني وعدد من قوى المعارضة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، مضيفاً أنه ستكون هناك انتخابات برلمانية خلال شهرين فقط.



ويأتي ذلك في ظل استمرار التظاهرات المناهضة لحكم الإخوان، حيث تجددت الاشتباكات مساء الأحد بين قوات الأمن والمتظاهرين في منطقة كورنيش النيل أمام فندقي سميراميس وشيبرد في القاهرة.



واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز وألقت القبض على عدد من المتظاهرين الذين تراجعوا إلى كوبري قصر النيل.



وعلى صعيد متصل، يلتقي الرئيس مرسي في وقت لاحق اليوم الاثنين بالمجلس الأعلى للشرطة بمقر أكاديمية الشرطة لاستعراض الأوضاع الأمنية في الشارع المصري، وفق وكالة "أنباء الشرق الأوسط".



