موسى: جبهة الإنقاذ ترفض الاستبداد ولا تسعى لإسقاط النظام

قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" إن جبهة الإنقاذ لا تسعى ولا تطالب بإسقاط النظام، وإنما ترفض الجبهة الهيمنة على الحكم واستخدام القهر والاستبداد.



وأضاف موسى أن مطالب جبهة الإنقاذ بتشكيل حكومة وحدة وطنية لا يتطلب حواراً وإنما يتطلب استجابة الرئيس لهذا المطلب المنطقي.