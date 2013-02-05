الداخلية: إصابة 12 ضابطاً في أحداث طنطا

ذكر مصدر مسؤول في مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تحرك عدد من الأشخاص في مسيرة باتجاه شارع الجلاء بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وتجمعوا أمام ديوان عام المحافظة ومديرية أمن الغربية، ورشقوا مبنى المديرية بالحجارة وزجاجات المولوتوف وإطلاق الأعيرة الخرطوش تجاه القوات المكلفة بتأمين المبنى، وإشعال النيران بإطارات السيارات وقطع بعض الطرق الفرعية المجاورة لمحيط الأحداث، وتصدت القوات لهم بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع حتى تم تفريقهم، وفق ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف المصدر "تجمع البعض أمام ديوان قسم شرطة ثان طنطا ورشقوه بالحجارة وزجاجات المولوتوف وأطلقوا الأعيرة الخرطوش تجاه قوات الشرطة في محاولة لاقتحام القسم، وتصدت لهم القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، وتم تفريقهم ونتج عن تلك الأحداث إصابة 12 من رجال الشرطة".



وتابع المصدر أن الأحداث نتج عنها احتراق سيارة ميكروباص ومصفحة تابعة لقوات الأمن المركزي، وحدوث تلفيات بمبنى المديرية وعدد من المباني بالشوارع المحيطة.

وتمكنت أجهزة البحث بالمديرية من ضبط 9 ممن قاموا بالتعدي على القوات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.