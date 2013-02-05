مبارك يوثق وقائع قتل المتظاهرين في عهد مرسي لإثبات براءته

طلب الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، من فريق دفاعه إعداد ملف كامل يتضمن كافة الوقائع التي شهدتها مصر خلال الأسبوعين الماضيين، فيما يتعلق بأحداث قتل المتظاهرين، وتحديداً منذ تفجر ثورة 25 يناير الثانية، وذلك وفق ما نسبته صحيفة "الوطن" لمصدر مقرب من الرئيس السابق.



وأضافت الصحيفة المصرية أن الملف سيتضمن المعلومات الكاملة عن ظروف وقائع قتل الأمن للمتظاهرين في أحداث الاتحادية الأخيرة، وكل من ميدان التحرير ومدن القناة (بورسعيد والسويس والإسماعيلية)، بالصور والفيديوهات، فضلاً عن فيديو سحل المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية.



وأوضح المصدر أن دفاع مبارك سيقدم الملف للمحكمة في جلستها المقبلة، بعد نقض الحكم لإثبات براءته، إثر متابعته للأحداث الدامية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس مرسي، وسقوط القتلى والمصابين بشكل شبه يومي وممنهج، كاشفاً عن أن مبارك أشار لفريق دفاعه إلى أن قتل المتظاهرين يحدث من خلال ضرب مباشر من الشرطة، وليس من خلال مجهولين أو قناصة غير معروفين، أو نتيجة لما حدث أثناء عمليات اقتحام السجون وأقسام الشرطة مثل أيام الثورة، - حسبما قال مبارك - معتبراً أن هذا الملف سيكون دافعاً رئيسياً لبراءته من تهمة قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير.



وأضافت الصحيفة أن مبارك يتابع لحظة بلحظة الأحداث في الشارع المصري، من خلال شاشات التلفزيون وبرامج التوك شو، ويداوم على قراءة الصحف المصرية اليومية في محبسه، ويناقش مع فريق دفاعه باستمرار كيفية تسجيل الوقائع الدامية أولاً بأول لضمها لأوراق قضيته.