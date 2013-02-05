مخيون: "الحرية والعدالة" يسير على خطى الحزب الوطني

اتهم رئيس حزب النورالسلفي ثاني أكبر الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية قيادات في حزب الحرية والعدالة بالعمل في الخفاء على إفشال مبادرة "النور".



وكشف د.يونس مخيون انه واجه الرئيس مرسي بأن حزب الحرية والعدالة ينتهج نفس منهج "الحزب الوطني المنحل "، مضيفاً " الرئيس مرسي قال كثيرا أنه رئيس لكل المصريين ولكن حزب الحرية والعدالة يفعل عكس ما يقوله الرئيس ويسير على نفس خطوات الحزب الوطني .

وقال مخيون في تصريحات

تلفزيونية "لا شك أن هناك من يعمل من قيادات الاخوان على افشال المبادرة التي دعونا إليها مع جبهة الانقاذ رغم العناق الذي شهدناه بين جميع الأطراف في لقاء شيخ الأزهر الأسبوع الماضي".



ودافع مجدداً عن المبادرة داعيا الرئيس مرسي أن يتبناها.



وتتلخص مبادرة حزب النور في ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني ، وأن يتم الاتفاق بين الرئاسة والجبهة والتيار الاسلامي على المبدأ ثم يتم بعدذلك مناقشة التفاصيل ،كما تتضمن المبادرة إقالة النائب العام تطبيقا للدستور الجديد .



المطالبة باسقاط الرئيس خط أحمر



وأكد مخيون "أن المبادرة ليست ضد حزب الحرية والعدالة وليست في مصلحة جبهة الانقاذ ولكنها في مصلحة مصر وتأسيساً للمصالحة الوطنية بين جميع الأطراف ".



وشدد مخيون في نفس الوقت على أن المطالبة باسقاط الرئيس خط أحمر.



وعن المطالبات بتعديل الدستور الجديد قال "نحن لن نسمح بتعديل المادة الثانية من الدستور الخاصة بأن مبادئ الشريعة الاسلامية هي مصدرالتشريع وكذلك المادة المفسرة لها وهي 219 وكذلك المادة المتعلقة بالأزهر".



وحول موقف الحزب من وضع المرأة في مقدمة القوائم الحزبية اكد ان الجميع يطالب بذلك لكن لا يوجد أي حزب ليبرالي طبق ذلك من قبل ،ونحن نعترف في وثيقة للحزب بدور المرأة في المجتمع لكن هذا الدور يختلف بين رؤى وأخرى .



وجدد رئيس حزب النور تأكيده على أن الحزب لن يتحالف مع أي حزب آخرفي الانتخابات البرلمانية القادمة لا يؤمن بالمرجعية الاسلامية.

