السيسي: مصر ملتزمة بعدم استخدام سيناء كقاعدة تهدد إسرائيل



أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي ليون بانيتا دعمهما لعلاقات التعاون في مجال الدفاع بين الولايات المتحدة ومصر، وشدد السيسي على التزام مصر بعدم السماح باستخدام سيناء كقاعدة تهدد إسرائيل.

وأشار بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جورج ليتيل، مساء الثلاثاء، إلى أن الاتصال التلفوني بين الوزيرين تناول أحدث تطورات الوضع السياسي في مصر ودور القوات المسلحة المصرية خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأكد بانيتا على التزام الولايات المتحدة بعلاقات الدفاع بين البلدين، كما بحث الوزيران أهمية استمرارالمساعدات الأمنية لمصر كي تتمكن القوات المسلحة المصرية من الاستمرار في تحقيق الأهداف الأمنية المشتركة في ظل تحديث معداتها وقدراتها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بانيتا بالفريق أول السيسي، وقال المتحدث إن بانيتا أشاد بالجهود التي يبذلها السيسي لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة بين البلدين، بما في ذلك أمن سيناء والحدود.

ومن جانبه أكد السيسي مجدداً التزام القوات المسلحة المصرية بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وأعرب السيسي عن شكره لبانيتا على ما أبداه من روح القيادة والدعم لمصر.