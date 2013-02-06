«هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَة. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ. تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً. تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَة. لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ». صدق الله العظيم.. إلى مرسى ومن معه، إلى مستشاريه ووزير عدله ورئيس حكومته ووزير داخليته.. إلى الذين صلّى بهم إماماً، وجنازة محمد الجندى وعمرو سعد يبكى فيها الجميع، وتنهال سيدة مصرية على رأسها بالحذاء لأنها انتخبت مرسى.. إلى المرشد العام الكائن فى قصره.. إلى خيرت الشاطر وميليشيات الجماعة.. إلى خالد مشعل وحاكم قطر.. أنتم من وصفتهم الآيات الكريمة.. تأملوا معانيها، تبصّروا فيها، لن يخلد أحد منكم والموت آت لا محالة.. كيف ستلاقون ربكم وكل هذا الدم عالق بأيديكم وذقونكم وملابسكم، لا ينفع حينئذ بكاء ولا عويل؟!



لعن الله الكرسى الذى ينزع الرحمة من القلوب ويعمى البصر والبصيرة.. ولعن الله الحياة والكبر والغرور والعند الذى يورّث الكفر.. بماذا دعوت الله يا مرسى وأنت تصلى إماماً بمن سجنوكم من قبل وعذبوا نفراً منكم؟! وكيف تحالف الآن الضحية مع الجلاد على الشعب البائس الفقير؟! هل أنتم مرضى بالفصام؟! والله إنى أسأل حقيقة لأعرف من أين تأتى كل تلك المتناقضات التى فى داخلكم.. الصلاة والكذب والحنث بالعهود..الثورة والانقلاب على من وضعوك على الكرسى.. فتحة الصدر وميليشيات حماس تقبض لتحرس.. من قتل مسلماً بغير حق.. وأنتم تقتلون كل يوم شباباً مسلماً أطهر منكم جميعاً، لولاه ما جلستم على كراسيكم.. ألم تقرأ حديث الرسول (عليه الصلاة والسلام) «لا يحل لمسلم أن يخدع مسلماً».. وأنت تروّع وتدمر وتسحل مسلماً عارياً أمام العالم أجمع تصلى إماماً بمن سحلوه.. يا مرسى نشكوك إلى الله، ونقول: حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ومن معك ومن والاك.



أيها الرئيس المنفصل عن شعبه وعن التاريخ وعن الجغرافيا أضعت فرصتك التاريخية، ولن يذكر عنك فى كتب التاريخ إلا سطور عن حاكم حكم فظلم فقتل فسالت دماء شعبه وانتهكت نساؤه وسُحل رجاله وتعروا.. يتكلم الكاذبون المنافقون الآكلون على كل الموائد عن شرعيتك.. سحقاً لكم جميعاً.. لا شرعية لمن لوّث يده بدماء من قال عنهم القرآن الكريم «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ. لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ. فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ».. صدق الله العظيم.. نَم قرير العين يا جندى، فأنت فى الجنة بإذن الله، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.. فلنتركهم يتمتعوا إلى حين.





نقلاً لـ صحيفة "المصري اليوم"

