تواضروس: الدستور الذي أُقر في مصر مؤخراً تمييزي

اعتبر تواضروس الثاني، بابا الكنيسة القبطية في مصر، أن الدستور الذي أُقر في مصر مؤخراً تمييزي، ويجب أن يكون تحت مظلة المواطنة وليس أي مظلة أخرى، مضيفاً أنه يجب عدم معاملة المسيحيين في مصر كأقلية نظراً لأهميتهم التاريخية. كما انتقد جولات الحوار السابقة التي رعتها رئاسة الجمهورية واعتبر أنها بلا جدوى.

وأضاف أن العامل المشترك الوحيد الذي يجمع بين كل المصريين "هو أنهم مواطنون"، ولأن الدستور يُعد "أبو القوانين ومنه تُولد كل القوانين.. فينبغي أن يكون تحت مظلة المواطنة وليس مظلة أخرى.. دينية أو غير دينية"، على حد قوله.

وأشار إلى أن اعتبار الأقباط كأقلية من ناحية العدد يعد شيئاً طبيعياً، "لكن من ناحية القيمة ليسوا أقلية.. ومن ناحية التاريخ ليسوا أقلية".