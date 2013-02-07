"البحوث الإسلامية" يدين فتوى التحريض على قتل معارضي الحكام

أصدر مجمع البحوث الإسلامية بياناً عقّب فيه على ما نشر في بعض الفضائيات، والذي نسب فيه للبعض التحريض على قتل المعارضين للحكام، حيث أكد المجمع رفض هذا الفهم الخاطئ، واستعمال النصوص في غير مواضعها، وفهمها فهماً غير صحيح.

ونبه المجمع إلى أن مثل هذه الآراء تفتح أبواب الفتنة وفوضى القتل والدماء، ودعا الجميع إلى الالتزام بموقف الشريعة الإسلامية التي تؤكد حرمة الدماء، وأن القاتل العمد لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وأن القاتل والمتسبب في القتل، سواء بالتحريض أو بالرأي، شريكان في الإثم والعقاب، في الدنيا والآخرة.

وناشد المجمع المصريين جميعاً بألا يستمعوا إلى مثل هذه الآراء الشاذة والمرفوضة عقلاً ونقلاً، حرصاً على سلامة الوطن ووحدة أبنائه، وذلك من أهم المقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية.