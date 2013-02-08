الإفراج عن صفوت الشريف بعد حبس دام 21 شهراً

أفرجت مديرية أمن القاهرة صباح اليوم الجمعة، عن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، عقب قرار بإخلاء سبيله، وجاء ذلك بعد تسديده كفالة مالية قررتها المحكمة في اتهامه بإحدى قضايا الكسب غير المشروع.



ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، فقد غادر الشريف في سيارة شرطة متجهة إلى منزله بعد حبس دام 21 شهراً، حيث وصل إلى سجن طرة في 11 أبريل/نيسان 2011، وأفرجت عنه المديرية اليوم.



وكان مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة أكد أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وصل إلى مبنى المديرية قادماً من محبسه بسجن طرة، وذلك لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله والكشف عليه جنائياً تمهيداً للإفراج عنه.

وأضاف المصدر أنه من المؤكد أن يتم الإفراج عنه من مبنى مديرية أمن القاهرة، ولم يتم ترحيله إلى قسم أول القاهرة الجديدة التابع له.

وكانت مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية، نفذت قرار إخلاء سبيل الشريف، تنفيذاً لقرار محكمة الجنايات أول أمس الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بضمان محل إقامته.

ومن ناحية أخرى، أكد جميل سعيد، محامي الشريف، أن هذا القرار يأتي بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وينص القانون على عدم حبس متهم احتياطياً على ذمة قضية لأكثر من 18 شهراً، حيث إنه قد تقدم بتظلم إلى محكمة الجنايات يطلب فيه إخلاء سبيل موكله لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي.