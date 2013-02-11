إسحاق: البرادعي يستطع جمع توقيعات لرفع قضايا ضد النظام

قال جورج إسحاق، الناشط السياسي وعضو "جبهة الإنقاذ الوطني"، إن الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب "الدستور"، يستطيع الآن رسمياً كمحامٍ جمع ملايين التوكيلات من المصريين لرفع قضايا محلية وعالمية ضد النظام الحالي "الفاشي"، على حد وصفه.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن إسحاق قوله عبر تغريده على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، مساء الأحد: "البرادعي سوف يبدأ من جديد''.

هذا.. وقال محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، إن ملف الدكتور البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب أن يعرض على مجلس النقابة العامة للمحامين لبحثه، منتقداً قيام نقيب المحامين سامح عاشور، بقيده في النقابة دون الرجوع للمجلس أو مناقشة ملفه.

وتساءل "الدماطي" في تصريح صحافي عن سبب تفكير "البرادعي" في قيده بنقابة المحامين رغم بلوغ سنه الـ72 عاماً، مشيراً إلى أنه أمر يثير علامات استفهام، مضيفاً أن مجلس النقابة يجب أن يدرس ملف "البرادعي".

وفي سياق متصل، كشفت مصادر بنقابة المحامين أن الدكتور البرادعي، الذي تم قيده بنقابة المحامين وأدلى بيمين المحاماة السبت، أمام نقيب المحامين سامح عاشور، كان مقيداً بعضوية النقابة منذ 1963، تحت رقم 15138، وتم إعادة قيده، ودفع مبلغا قدره 12 ألفاً و215 جنيهاً.