"كبار العلماء" بالأزهر تختار المفتي الجديد قبل عرضه على مرسي



تنتخب هيئة كبار العلماء بالأزهر المفتي الجديد اليوم الاثنين، وفقاً لتعديلات قانون الأزهر التي أقرها المجلس العسكري وقت إدارته للبلاد، وصدق عليها الرئيس محمد مرسي.

وكانت اللجنة المشكلة من قبل هيئة كبار العلماء قد انتهت من بحث الترشيحات الخاصة بالمنصب على أن تخوض الأسماء الثلاثة الأبرز اقتراعاً سرياً، ويتم تقديم اسم الفائز إلى الرئيس لاعتماده.

ومن بين أبرز المرشحين الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والشهير بمفتي الإخوان، وكذلك الدكتور عبدالفتاح إدريس و الدكتور سعد الدين الهلالي.