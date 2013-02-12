القوات المسلحة تجدد نفي وجود قواعد أمريكية بسيناء



نفت القوات المسلحة المصرية، السبت، الأنباء التي أوردتها بعض وسائل الإعلام بشأن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في سيناء، ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بنهاية العام الماضي.

وقال المتحدث الرسمي العسكري عبر صفحته على موقع فيسبوك إن القوات المسلحة تؤكد عدم صحة هذه المعلومات جملة وتفصيلا. حسبما ذكرت "صحيفة الأهرام".

وقد تم نفي تواجد أي قواعد عسكرية أو أجنبية أو أخرى على الأراضي المصرية مراراً وتكراراً خلال مؤتمرات صحافية سابقة للمتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.

وشدد على أن الثوابت الراسخة لسياسات الدفاع للحفاظ على الأمن القومي والسيادة والوطنية لا تقبل بوجود قواعد أجنبية على أرض مصر, وأنه لم يكن هناك من قبل, ولا يوجد, ولن يكون هناك مطلقاً تواجد لأي قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية.

ودعا المتحدث من لديه أي أدلة أو معلومات مؤكدة عن تواجد قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية أن يقدمها فوراً إلى وزارة الدفاع أو المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، ونحن نرحب بالتوجه معه إلى أي مكان في مصر وفي وجود كافة وسائل الإعلام لإثبات ما لديه من معلومات.

وأهاب المتحدث بوسائل الإعلام تحري الدقة في تناول المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة، وتجنب الأكاذيب والمعلومات المغلوطة لما له من أثر سلبي على القوات المسلحة والأمن القومي.