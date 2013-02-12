اللواء زكريا حسين: الشرطة بمصر عادت لنهجها قبل الثورة

أكد اللواء زكريا حسين المدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية والخبير العسكري أن توقيت اجتماع الرئيس مرسي والشرطة ثم القوات المسلحة أتى لأن الموقف يتزايد تصاعدا وتوترا وعنفا وأعداد الشهداء ارتفعت بصورة تدعو إلى القلق والموقف مرشح للمزيد من التصعيد.

وأضاف في برنامج الحدث المصري مع محمود الورواري على شاشة "العربية" أن دور الشرطة عاد أسوأ مما كان عليه قبل ثورة 25 يناير ولكن عودته أدت إلى تجدد المشهد بين المواطنين الذين طالبوا بمحاكمة وزير الداخلية جنائيا.

وأشار حسين إلى أن هناك شعورا سلبيا نتيجة تشييع الجنازات المتكرر في الشارع المصري وتصاعد التوترات في مدن القناة وغيرها من الأحداث التي أدت إلى ردود الأفعال السلبية العديدة.

إدارة غير محترفةكما أكد أن الإدارة في الفترة الماضية ليست محترفة ولا يوجد مستشار متخصص مع الرئيس يساعده في التحرك وإصدار القرارات، مشيراً إلى أن كل تلك الأحداث أدت إلى تحرك الرئيس مرسي من أجل امتصاص المشاعر السلبية لدى الشرطة بعد هجوم وانتقاد الشعب لهم.

وأوضح اللواء أن الرئيس سعى إلى إبراز قدرة القيادة السياسية على حمايتهم مما يتردد عن محاكمات للشرطة، مشيرا إلى أن هذا يدفع إلى عدم التذمر أو التردد في تنفيذ المهام الأمنية للشرطة في الشارع.

وقال إن الدرس الذي استفاد منه الرئيس مرسي هو عدم الدفع بالقوات المسلحة في كافة أنحاء الجمهورية في وقت واحد لأن هذا يشكل خطرا على الرئيس نفسه، فهذا ما حدث مع المشير طنطاوي بعد انتشار القوات المسلحة في كل الاتجاهات حتى أصبحت القرارات في يده.

