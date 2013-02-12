النيابة تتحرى حول اتهام "المسحول" للشرطة بمحاولة اغتياله

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وائل الدرديري، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة اتهام "المسحول" حمادة صابر للشرطة بمحاولة اغتياله مساء أمس الأحد، بعد إدلائه بأقواله أمام قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل بمحكمة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أكد حمادة صابر أمام محمد يوسف وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، أنه توجه إلى المحكمة للإدلاء بأقواله فى القضية الخاصة به أمام قاضي التحقيق، والتي اتهم فيها أفراد وضباط الأمن بضربه وسحله وتجريده من ملابسه أمام قصر الاتحادية، وعقب انصرافه استقل سيارة ملاكي مع أقاربه، وأثناء سيرهم بمنطقة الميراج بالتجمع الخامس طاردته سيارة شرطة على الطريق، وفي منطقة المراج، فوجئ بسيارة شرطة تلقي عليهم سيخ حديد، مما أدى إلى تهشيم الزجاج الأمامي وهروبه، مؤكداً أنهم كان قصدهم قتله ومحاولة إرهابه للعدول عن أقواله أمام قاضي التحقيق التي تتهمهم بسحله وتعذيبه.