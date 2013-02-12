انتخاب شوقي إبراهيم عبد الكريم مفتياً للديار المصرية

حصل شوقي إبراهيم عبدالكريم على أعلى نسبة تصويت من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لاختيار مفتي الجمهورية خلفاً للدكتور علي جمعة، عقب اقتراع سري خلال اجتماع الهيئة برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الاثنين.

وسيتم رفع قرار اختيار عبدالكريم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه واعتماده، حسب قانون الأزهر. ويعد شوقي إبراهيم عبدالكريم أول مفتٍ منتخب بعد تعديلات قانون الأزهر، ومن المقرر أن يتولى المنصب عقب انتهاء ولاية الدكتور علي جمعة المفتي الحالي مطلع مارس/آذار المقبل، حسبما جاء في "بوابة الأهرام".



وكانت اللجنة المشكلة من قبل هيئة كبار العلماء قد تقدمت بعدد من الأسماء التي تنطبق عليها شروط الترشح، لمنصب مفتي الديار المصرية، وتم اختيار 3 أسماء من بينها، ومن ثم جرى اقتراع سري لاختيار أحدها.



وفي أول تصريحاته بعد اختياره، أكد المفتي الجديد أنه يدرك الارتباك السياسي الذي تمر به البلاد حالياً، مشيراً إلى امتناعه عن الحديث في السياسة لأنه رجل دين، والمنصب الذي ترشح له منصب ديني وليس سياسياً، حسب قوله.



وأشار بعض المقربين من المفتي الجديد إلى أنه رجل ليس له أي انتماءات سياسية، وأنه من أفضل رجال الدين في مصر، حسب قولهم.



وعبدالكريم هو رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون في جامعة طنطا ومتخصص بالفقه المالكي، وله مؤلفات عديدة بالفقه. وهو من مواليد كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ومتزوج ولديه 4 أولاد.

يذكر أن الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والشهير بمفتي الإخوان، كان من أبرز المرشحين للمنصب، وكذلك الدكتور عبدالفتاح إدريس والدكتور سعد الدين الهلالي.