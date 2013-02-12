رئيس الوزراء المصري ينصح النساء بتنظيف الصدر قبل الرضاعة

في وقت تشهد فيه مصر أحداثاً سياسية هامة، استقطع رئيس الحكومة هشام قنديل وقتاً من مؤتمر لمجلس الوزراء للحديث عن الفقر في الأرياف، وعن الجهل لعدم أهمية النظافة الشخصية لدى النساء المرضعات ما يؤدي إلى إصابة الأطفال بالإسهال.

وفي مقطع بث على عدد من القنوات التلفزيونية المصرية كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قال قنديل في معرض حديثه عن ما أسماه مآسي الشعب المصري: "إن أردنا التكلم عن مآسي الشعب المصري لقلت الكثير، لأنني لففت بنفسي على معظم المناطق لاسيما الأرياف". وتابع موضحاً: "أنا أتيت من طبقة متوسطة، ودرست في مدرسة حكومية، وسافرت وتعلمت في الخارج بمنحة، لكنني مررت بمعرض عملي على الأرياف، وشاهدت في قرى بني سويف أسراً، وقرى بأكملها في مصر في القرن الـ21، يصاب فيها الأطفال بالإسهال لأن الأم التي ترضع لا تقوم بالنظافة الشخصية لصدرها، بسبب الجهل، كما هناك قرى لا يوجد فيها ماء ولا صرف صحي".

يذكر أن عدداً من القنوات بثت المقطع مستغربة من تطرق رئيس حكومة مصر، وسط كل ما تشهده البلاد من أحداث خطيرة، إلى مثل تلك المسائل. أما التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي فأتت أشد وقعاً وسخرية.

يذكر أن مصر شهدت نهار الجمعة الفائت تظاهرات حاشدة في الميدان، ومحيط الاتحادية في ما عرف بـ"جمعة الخلاص من الإخوان"، تخللتها اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى. فضلاً عن قضية المسحول في الشارع على أيدي قوى الأمن التي هزت الرأي العام المصري، لاسيما بعد تراجعه عن أقواله بسبب الضغوطات التي تعرض لها.

