قوات الأمن تنصب "كمائن" بالطرق المؤدية إلى قصر الاتحادية



نصبت قوات الأمن العديد من الكمائن على جميع الطرق المؤدية لمحيط قصر الاتحادية، حيث تواجد كمين فيه العشرات من قوات الأمن المسلحين بالأسلحة الآلية أعلى كوبري أكتوبر أمام نزلة غمرة.

كما قامت قوات الأمن بوضع سيارتين تابعتين لقوات الشرطة بعرض الطريق، بحيث تسمح بمرور سيارة واحدة فقط وتفتيش جميع السيارات تفتيشاً ذاتياً.

فيما وجد كمين آخر في بداية شارع الخليفة المأمون ناحية وزارة الدفاع وبه عدد من أفراد الأمن طبقاً لما أوردت صحيفة "اليوم السابع".

وأمس السبت أطلق ما يسمى" البلاك بلوك" أو الكتلة السوداء تهديدات للرئيس محمد مرسي، حيث خيروه بين الفوضى أو الرحيل، يوم غد الموافق للذكرى الثانية لتنحي الرئيس مبارك تحت ضغط ثورة شعبية عارمة.