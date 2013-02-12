مستاؤون من مرسي يضعون نقاباً على تمثال أم كلثوم

قام معارضون مصريون بتغطية وجه تمثال أم كلثوم الذي يبعد أمتاراً قليلة عن ميدان تحرير المنصورة بنقاب في إشارة إلى سياسة أخونة الدولة وتقييد وكبت للحريات خلال حكم الإخوان.



وقام المعارضون، ليلة أمس الاثنين، بترديد هتافات منها "يا حرية فينك فينك حكم الإخوان بينا وبينك"، و"يسقط يسقط حكم المرشد"، و"ارحل يا مرسي ارحل"، حسب ما جاء في صحيفة "الوفد".



وشهدت مساء أمس أيضاً مظاهرات ساخرة بميدان تحرير المنصورة، اعتراضاً على أخونة الدولة وإحياء للذكرى الثانية لرحيل حسني مبارك. وردد المعرضون أيضاً أغاني وطنية وثورية خلف لوحة مركز المعلومات التي تحولت لمنصة.



وحمل المشاركون من الثوار والنشطاء السياسيين وقيادات جبهة الإنقاذ لافتات تطالب بحق الشهداء، وتخلل الاعتصام حوارات بين القيادات الحزبية والمشاركين من المنصورة.