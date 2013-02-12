"جبهة الضمير" لمواجهة "جبهة الإنقاذ".. ومعارضو مرسي يشككون



حمّلت جبهة الإنقاذ الرئيس مرسي المسؤولية عن الوضع الأمني والاقتصادي المتدهور في البلاد، كما وجهت رموز من المعارضة المصرية انتقادات لتشكيل جبهة الضمير والغرض من ورائها.

وأمس السبت، أعلنت شخصيات عامة من بينها سياسيون إسلاميون بارزون وأعضاء سابقون بالجمعية التأسيسية للدستور، تأسيس جبهة باسم "الضمير" في مؤتمر صحافي بساقية الصاوي.

وأكد المؤسسون خلال المؤتمر أن هدف الجبهة هو "الحفاظ على الدم المصري والدفاع عنه ضد دعوات إهداره وإراقته في أتون صراع على السلطة، يهدد بالإجهاز على عوامل بقاء الأمة المصرية". وأرجعت جبهة الضمير سوء الأوضاع المتردية في البلاد إلى حل البرلمان.

وشملت قائمة المدعوين للتوقيع على البيان المرشح الرئاسي والمفكر الإسلامي محمد سليم العوا والقياديين بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وحلمي الجزار والقياديين بحزب الوسط محمد محسوب وعصام سلطان.

كما شملت القائمة أيضا عدداً من الإعلاميين على رأسهم الكاتب الصحافي وائل قنديل والناشر إبراهيم المعلم، إلى جانب الفقيه الدستوري ثروت بدوي والدكتور أحمد كمال أبو المجد والسفير إبراهيم يسرى ومستشار رئيس الجمهورية السابق سيف الدين عبدالفتاح والقاضي زكريا عبدالعزيز وأيمن نور، رئيس حزب غد الثورة.