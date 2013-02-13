السجن المشدد 3 سنوات لاثنين من متهمي أحداث ماسبيرو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدي بمعاقبة المتهمين في أحداث ماسبيرو، التي وقعت مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، وهما مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد شاكر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك إثر إدانتهما بسرقة سلاح ناري آلي "رشاش" تابع للقوات المسلحة.



وكانت هيئة التحقيق القضائية التي تولت مباشرة التحقيقات في القضية قد أشارت إلى أن المتهمين قاما بحيازة وإحراز سلاح ناري "رشاش"، تبين أنه مسروق من القوات المسلحة، وأن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة، وأنه كان ينوي تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكي الصنع وصالح للاستخدام.



وأكدت التحقيقات وفق وكالة "أنباء الشرق الأوسط" أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذي أرشد عنه الشاهد الأول في القضية (سائق السيارة الأجرة) يمتلكه المتهم مايكل عادل نجيب، وأسندت إليهما سرقة سلاح ناري مملوك للقوات المسلحة وإخفائه على نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح ناري، مما لا يجوز الترخيص بحيازته.. مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين.



يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية كانت قد قررت حفظ التحقيقات بالنسبة لبقية المتهمين في تلك الأحداث وعددهم 29 متهماً، نظراً لعدم كفاية الأدلة بحقهم.