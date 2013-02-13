حظر خدمات "يوتيوب" في مصر ربما يمتد إلى جوجل

أكد رئيس لجنة الصناعة بالمرفق القومي المصري لتنظيم الاتصالات، عبدالرحمن الصاوي، أنه يستحيل فنيا حظر خدمات "يوتيوب" في مصر بدون حظر خدمات جوجل كاملة.

وجاءت تصريحات الصاوي، التي وردت في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، في إطار التعليق على حكم لمحكمة القضاء الإداري في مصر، السبت الماضي، قضى بإلزام الحكومة بحجب موقع "يوتيوب" في مصر لمدة شهر، على خلفية عدم حذف الموقع للفيلم المسئ للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي حكمها الصادر، طلبت الدائرة السابعة في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر ووقف عمل موقع يوتيوب في مصر لمدة شهر، وذلك بعد دعوى اتهمت "يوتيوب" بالوقوف وراء "تهديد السلم الاجتماعي" من خلال عرض الفيلم.

و"يوتيوب"، التابع لعملاق الإنترنت الأمريكي جوجل، محظور في باكستان منذ سبتمبر/أيلول، بعد رفض الموقع الاستجابة لـ"طلب" الحكومة الباكستانية سحب الفيلم الذي اعتبر مسيئا.

وقرر الموقع فقط الحد من مشاهدة الفيلم في عدد من البلدان، وخصوصا في مصر وليبيا واندونيسيا والسعودية.

وأنتج هواة فيلم "براءة المسلمين" الذي اعتبر مسيئا للنبي محمد وأثار في أيلول/سبتمبر موجة من الاحتجاجات ضد الأمريكيين في الشرق الأوسط وباكستان بشكل خاص أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا.