قبول طعن "جرانة" على سجنه في قضية أرض "السخنة"

قضت الدائرة "ب" بمحكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات، وقررت إعادة محاكمته، لاتهامه بالاشتراك مع رجلي الأعمال الهاربيْن هشام الحاذق، رئيس شركة جمشة، وحسين السجواني، رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية، بالتربح وإهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار في أرض جمشة بالعين السخنة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة كل من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا، وغيابيا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة، وحسين السجواني رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية، لاتهامهم بالكسب غير المشروع وإهدار المال العام، في أرض جمشة بالعين السخنة.

وكان زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلا الأعمال هشام الحاذق وحسين السجواني الهاربان قد أحيلا إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير.

