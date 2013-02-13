مرسي يرفض مقترح المعارضة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن الرئاسة ترفض مقترح جبهة الإنقاذ الوطني وعدد من قوى المعارضة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، مضيفاً أنه ستكون هناك انتخابات برلمانية خلال شهرين فقط.



ويأتي ذلك في ظل استمرار التظاهرات المناهضة لحكم الإخوان، حيث تجددت الاشتباكات مساء الأحد بين قوات الأمن والمتظاهرين في منطقة كورنيش النيل أمام فندقي سميراميس وشيبرد في القاهرة.



واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز وألقت القبض على عدد من المتظاهرين الذين تراجعوا إلى كوبري قصر النيل.



عقد رئيس الجمهورية محمد مرسي اجتماعا صباح اليوم الاثنين مع المجلس الأعلى للشرطة بأكاديمية الشرطة لاستعراض الأوضاع الأمنية في الشارع المصري.

وأكد الرئيس مرسي خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق القانون على من يقومون بالتخريب، مع احترام التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي.

